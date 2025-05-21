Россияне стали чаще брать новые кредиты вместо трат сбережений

В первом квартале 2025 года среди россиян, оформивших кредит наличными, 38% клиентов уже имели четыре и более действующих кредита, при этом данный показатель вырос с 33% в конце 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes.

Среднее число активных кредитов у заемщиков, получивших необеспеченный потребкредит в январе-марте, достигло 3,26 ссуды при средней задолженности 1,2 млн рублей. Для сравнения, кварталом ранее этот показатель составлял 3,23 с сопоставимой суммой, а год назад — всего 3,03 кредита при общем долге около 1 млн рублей. Ежемесячные платежи на погашение кредитов превышают 25 тысяч рублей почти у половины заемщиков, получивших кредит в первом квартале. От 25 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц платят 23% заемщиков, свыше 50 тысяч — 21%.

Еще более закредитованными оказались клиенты в сегменте небольших нецелевых кредитов. У заемщиков, взявших ссуду менее 30 тысяч рублей или с плановым сроком кредита менее 35 дней при сумме до 50 тысяч рублей, количество действующих кредитов в первом квартале приблизилось к шести. Годом ранее у таких клиентов было в среднем пять действующих ссуд, уточняет Forbes.

Как пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин, рост закредитованности в сегменте кредитов наличными связан с накоплением банками кредитных рисков в 2024 году и в начале 2025-го. При этом, по словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, кредитами наличными граждане зачастую пользуются для поддержания текущего уровня потребления.

«Такая финансовая модель в большинстве случаев требует регулярной перекредитовки действующих обязательств заемщиков, что приводит к росту их общей долговой нагрузки», — объясняет эксперт.

Банки отмечают, что клиенты сейчас подают заявки на кредиты наличными, реагируя на рост цен, но не желая тратить сбережения. По мнению директора розничных продуктов банка Дом.РФ Дарьи Морозовой, востребованности таких кредитов способствует высокая инфляция, стимулирующая покупки, однако в условиях высокой доходности по вкладам часть клиентов предпочитают сохранить накопленный капитал, а текущие нужды покрыть заемными средствами.

Вместе с тем, директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова считает, что текущая тенденция говорит не о смене финансового поведения граждан, а скорее об ухудшении их финансового положения из-за роста стоимости жизни и увеличения долговой нагрузки.

«Возможно, у таких заемщиков плохая финансовая дисциплина и они берут кредиты, не оценивая свою реальную платежеспособность, долговая нагрузка растет, и приходится брать новые кредиты на рефинансирование старых», — рассуждает она.

Средняя ставка потребительского кредита в топ-20 российских банков на 15 мая составила 31% годовых, в то время как максимальные ставки по вкладам на три месяца могут принести клиентам всего 22%, согласно данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи.