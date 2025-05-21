Назван средний возраст чаще всего выигрывающих в лотерею россиян

Чаще всего крупные выигрыши в лотерею получают россияне старше 56 лет. Такие средние данные называет РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

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Уточняется, что 32 процента победителей старше этого возраста. Наиболее редко миллионные призы достаются игрокам от 18 до 25 лет — всего 4 процента.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею россиянка рассказала об изменениях, которые произошли в ее жизни, и раскрыла секрет удачи. Среди прочего, россиянка начала путешествовать — за полтора года она побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее.