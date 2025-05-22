Раскрыто отношение россиян к налогу для «профессиональных бездельников»

Менее 20% россиян поддерживают введение налогов для «профессиональных бездельников». Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Согласно данным исследования, только 17% россиян поддержали введение фиксированного НДФЛ и взноса в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих официально граждан, но получающих теневой доход.

Против выступили 63% респондентов.

«С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!» — задались вопросом участники исследования.

Также респонденты не оценили внесение домохозяек в перечень «профессиональных бездельников», ведь они «работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России».