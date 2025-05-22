Иностранный банк впервые ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах

Один из крупнейших банков в Грузии — Bank of Georgia — ограничил клиентам из России покупки в люксовых магазинах во всем мире, сообщил РБК.

Уточняется, что кредитная организация сделала это по требованию ЦБ Грузии. Речь идет о единовременных тратах стоимостью выше $300 (24 тысячи рублей).

Решение стало прецедентным. Запрет для россиян приобретать предметы роскоши действует с 2022 года, однако подобные санкции ранее пытались соблюдать люксовые магазины, теперь это впервые будет контролировать банк.

В марте 2022 года Евросоюз запретил поставку в РФ автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше €300. Запрет на продажу включал как физических, так и юридических лиц в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».