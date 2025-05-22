Выдача микрозаймов в России упала впервые за год

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы выдач микрозаймов в России сократились на четыре процента в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2024-го и упали до отметки в 328 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «МиР».

Эта организация является крупнейшей саморегулируемой на российском микрофинансовом рынке и объединяет 33 процента участников отрасли. На них приходится в общей сложности порядка 80 процентов объема совокупного портфеля микрозаймов. В январе-марте этого года аналитики СРО «МиР» зафиксировали незначительное снижение выдач подобного рода кредитов после затяжного периода роста.

Последний раз отрицательную динамику этого сегмент российского кредитного рынка демонстрировал в первом квартале 2024 года. Тогда в РФ продолжался период ограничения макропруденциальных лимитов по займам. На этом фоне, отметили эксперты, микрофинансовые организации «притормаживали» выдачи.

Управляющий директор Lime Credit Group Олеся Киселева Центробанка (ЦБ). Аналитики МФК «Саммит» прогнозируют сохранение отрицательной динамики в апреле-июне.

«Уровень одобрения меняться не будет: рынок уже адаптировался к новым требованиям регулятора», — заключили в организации.

В конце прошлого года руководство ЦБ в значительной степени заявили, что предпочтут в дальнейшем обращаться за помощью к нелегалам.