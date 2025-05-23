В России упали цены на бытовую технику — в апреле-мае она подешевела на 10-20% по сравнению с первыми месяцами года, пишут «Известия». Это связано с укреплением рубля и сильной конкуренцией.

Стоимость новых мелких приборов, по данным «Авито», сократилась на 16%. Цена плит и духовых шкафов в ресейле упала на 10%, микроволновых печей — на 7%. Стоимость новых холодильников упала на 11% по сравнению декабрем 2024 — январем 2025 года.

«Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), «Бирюса» (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)», — рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров.

Причиной снижения цен стало укрепление курса рубля — поэтому процесс происходит постепенно по мере поступления на склады дистрибьюторов товара, закупленного по более низкому курсу. Весной курсы ведущих мировых валют снизились на 20% — соответственно, примерно на 15–20% уменьшилась стоимость бытовой техники.

Еще одна причина снижения цен на бытовую технику — скопившиеся на рынке ее нераспроданные запасы, говорят эксперты. Они образовались из-за замедления темпов строительства нового жилья и падения спроса на него.

При этом дальнейшее снижение цен продавцы считают маловероятным. В компаниях также ждут, что после снижения ключевой ставки население начнет выходить из депозитов, а спрос на бытовую технику оживится.