В ВТБ рассказали, как у россиян выманивают банковские карты

В России распространяется новая схема мошенничества: злоумышленники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают россиян передать им банковскую карту для «проверки», рассказали в ВТБ. В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками в выводе денег других пострадавших, предупредили в банке.

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом несанкционированных операций, оформленного кредита или угрозы счету они вынуждают жертву назвать пин-код карты и передать саму карту подставному курьеру, который приезжает якобы для проверки ее подлинности, установки защиты или для того, чтобы отвязать карту от счета.

Мошенники могут попросить назвать пин-код в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный пин-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших, превращая ничего не подозревающую жертву в дропа — посредника в преступной схеме.

«Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка» и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами - а невольно становитесь звеном преступной схемы», - подчеркнул вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин и напомнил, что при компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать ее.

Банковский рынок активно работает для усложнения дропперской деятельности, рассказал Ревякин. В 2024 году было выявлено 148 тысяч дропов – в 5,5 раз больше, чем годом ранее.