Грузия ввела новый запрет в отношении россиян

Агентство обслуживания МВД Грузии подтвердило, что в республике начал действовать запрет для граждан Белоруссии и России на вывоз автомобилей в третьи страны.

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Ранее грузинские СМИ сообщили, что с 15 мая Грузия ввела для граждан России и Белоруссии полный запрет на вывоз из страны легковых автомобилей и спецтехники.

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