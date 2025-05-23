В России расширили способы выплаты пенсий военным пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности выплаты пенсий военным пенсионерам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон, регламентирующий пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранителей. Ранее указанные выплаты производились исключительно через ПАО "Сбербанк России" путем их зачисления на вклады или переводом через организации федеральной почтовой связи.

Новый закон дает пенсионным органам возможность самостоятельно определять способы выплаты пенсий - через ПАО "Сбербанк России" или через органы Федерального казначейства РФ.

Пенсии будут зачислять на основании заявлений пенсионеров - на счета, в том числе по реквизитам банковских карт, либо на вклады, открытые в российских банках. При этом все еще сохраняется возможность выплаты пенсий с помощью перевода через организации федеральной почтовой связи.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.