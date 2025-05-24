В Грузии раскритиковали запрет россиянам покупок более чем на 300 евро

Введение ограничений для граждан России, владеющих картами коммерческого Банка Грузии, на покупки стоимостью больше €300, является антигрузинским шагом, направленным против экономики республики. Об этом заявил на брифинге оппозиционный депутат парламента от партии "Европейские социалисты" Илья Инджия.

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Как отметил парламентарий, у него возникли подозрения после того, как за несколько дней до этого решения стало известно, что американская компания BlackRock стала владельцем 6,1% доли в Банке Грузии.

"Несколько дней назад стало известно, что компания BlackRock приобрела акции Банка Грузии, а уже вчера узнаем, что банк ограничил своим российским клиентам трату денег. Это в то время, когда от государства, Национального банка подобных указаний не поступало. Самовольное решение со стороны банка является прямиком антигрузинским делом, который наносит ущерб грузинской экономике", - сказал Инджия.

Политик призвал Национальный банк Грузии немедленно потребовать разъяснений от банка в связи со случившимся.

Ранее издание РБК сообщило, что один из крупнейших коммерческих банков Грузии Bank of Georgia (Банк Грузии) c 21 мая ввел ограничения для граждан России, являющихся клиентами банка, на оплату товаров в люксовых магазинах по всему миру дороже €300, либо $300, либо £300. Как уточнило издание, ограничение связано с санкциями ЕС против России, введенными в 2022 году, по которым в РФ запрещена поставка автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше €300.