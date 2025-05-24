Сенатор рассказала, как сформировать большую пенсию

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала RT, что в 2025 году в России индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые часто называют пенсионными баллами, остаются ключевым элементом для расчёта будущей страховой пенсии.

«ИПК начисляются за каждый год официальной трудовой деятельности, сопровождаемой уплатой страховых взносов, а также за социально значимые периоды. Например, уход за детьми или служба в армии. Для начисления страховой пенсии по старости гражданам необходимо накопить не менее 30 ИПК и иметь минимум 15 лет страхового стажа. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, — десять, а стоимость одного балла ежегодно индексируется государством, влияя на итоговый размер пенсии. В 2025 году стоимость 1 ИПК составляет 145,69 рубля», — объяснила собеседница RT.

Возможность сформировать «большую» пенсию, по её словам, напрямую зависит от продолжительности официального трудового стажа и размера белой заработной платы.

«Хотя существуют механизмы для увеличения количества ИПК, например отсрочка выхода на заслуженный отдых от 1 до 10 лет, решающим фактором для действительно высокого размера пенсионных выплат остаются длительные и существенные отчисления на протяжении всей трудовой карьеры», — добавила Епифанова.

Кроме того, отметила сенатор, существуют механизмы для увеличения индивидуального пенсионного коэффициента в виде добровольных взносов или докупка недостающих баллов через Социальный фонд.

«Например, у граждан, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, есть право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости и увеличенную на соответствующий районный коэффициент фиксированную часть страховой пенсии», — заключила она.

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