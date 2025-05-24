Штрафы за загрязнение водоемов предложили увеличить

Штрафы для физических лиц за загрязнение водных объектов предложили увеличить. Соответствующий законопроект 24 мая внесли в Госдуму депутаты Государственного совета Крыма.

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Скорректировать предполагается первую и четвертую части статьи 8.13 КоАП России, которая предусматривает наказание за нарушение правил охраны водоемов. В 2019 году санкции для должностных и юридических лиц ужесточили в 4-15 раз, но суммы для граждан остаются неизменными с 2007-го, хотя минимальный размер оплаты труда вырос в 17 раз, констатировали авторы.

Между тем, отметили они, именно физлица чаще всего загрязняют реки, озера и пруды. Поэтому крымские парламентарии предложили повысить штрафы для граждан за нарушение водоохранного режима на водосборах, которое может повлечь загрязнение, с 500-1000 до 1500-2000 рублей, а за нарушение требований к охране водных объектов, способное привести к их загрязнению, засорению или истощению, — с 1500-2000 до 2000-3000 рублей.

Разработчики отметили, что инициативу поддержали в 70 регионах страны. Правительство РФ в своем официальном отзыве также одобрило законопроект, назвав усиление ответственности обоснованным и выразив уверенность, что мера позволит повысить эффективность профилактики и предупреждения подобных нарушений.