Цены на установку кондиционеров в России резко выросли из-за жары

Цены на установку кондиционеров в России резко выросли из-за наступившей жары. Об этом в воскресенье, 25 мая, рассказали в Telegram-канале Shot.

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Теперь монтаж кондиционеров обойдется россиянам в 25 тысяч рублей.

В некоторых регионах страны в первый месяц лета прогнозируют аномальную жару. В столице 25 мая воздух уже прогрелся до плюс 26 градусов.

Как рассказали в компаниях по продаже и установке кондиционеров, несколько дней назад они скорректировали стоимость услуг из-за повышенного спроса на них.

Так, покупка кондиционера обойдется человеку в 20–120 тысяч рублей, также придется заплатить сверху еще 25 тысяч рублей за его установку.

За монтаж более сложных систем мастера берут до 50 тысяч. При этом некоторые отказываются устанавливать оборудование, приобретенное на маркетплейсах.

Самый большой спрос на кондиционеры прогнозируют на следующей неделе, уточнили в публикации.

Ранее МЧС предупредило о наступлении периода сильной жары в Москве — с 25 по 26 мая ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов и выше.