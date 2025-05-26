Россиянам ограничат число банковских карт на одного человека

Осенью текущего года в России начнет действовать ограничение на количество выпускаемых банковских карт на одного человека. Предполагается, что гражданин сможет получить не более 20 карт и не более пяти – в одном банке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

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Инициатива была предложена Центробанком для борьбы с дроперами, на которых мошенники оформляют множество счетов, после чего используют их для вывода незаконных денег.

По мнению экспертов, ограничение не помешает добросовестным гражданам, которые всего лишь следят за выгодными ставками и кешбэками от разных финансовых организаций. При всем разнообразии иметь более восьми карт становится уже неоптимальным для самого клиента, так как банки зачастую меняют условия обслуживания и граждане могут платить лишние комиссии.

Национальный совет финансового рынка ранее предложил дать возможность банкам устанавливать лимит на операции по счетам лиц от 14 до 18 лет. В частности, предлагалось установить лимит в 200 тысяч рублей. Эта сумма мала для дропперской деятельности, поэтому ограничение сделает такие карты непривлекательными для мошенников.

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Депутаты Госдумы также приняли в первом чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним открывать банковские счета и карты без согласия родителей.