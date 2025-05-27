Средним зарплатам предсказали рост до ₽100 тысяч

К концу 2025 года средние зарплаты вырастут до 100 тысяч ₽ без учёта налогов, или 87 тысяч ₽ «на руки», прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. При этом Минэкономразвития ожидает рост зарплат в среднем до 102,7 тысячи ₽. В начале этого года средняя начисленная зарплата составляла 89 тысяч ₽. Таким образом рост за 2025 год может составить 12% по сравнению с 18% в 2024 году. Инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 7,6%.

Уже сейчас зарплаты в шести отраслях превышают 100 тысяч ₽, подсчитали аналитики Сбербанка. Речь идет о добыче полезных ископаемых, IT и связи, научной и технической деятельности, финансах и страховании, строительстве, транспортировке и хранении.

Быстрее всего зарплаты растут в отраслях, выполняющих госзаказ, — металлургии, машиностроении и производстве оборудования, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. В лидерах также сферы, которые столкнулись с оттоком иностранной рабочей силы: такси, общепит, строительство, токарное дело. Наиболее заметно отстаёт рост зарплат у бюджетников и в сельском хозяйстве.

Рост зарплат в 2025 году замедлится из-за жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Большинство предприятий не могут позволить себе дорогие кредиты на расширение производства, поэтому они не хотят расширять штат и повышать оплату труда, поясняет эксперт.

Укрепление рубля снизило доходы экспортёров в рублёвом эквиваленте, и они не могут повышать зарплаты так же быстро, как в последние годы, добавляет Андрей Пискунов. Кроме того, с 2025 года налог на прибыль увеличился с 20% до 25%, и у компаний остаётся меньше денег на привлечение более высокооплачиваемых сотрудников, отмечает профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова. Она также указывает на общее замедление экономики. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в 2025 году вырастет на 2,5% против 4,3% годом ранее.