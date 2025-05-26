Минфин предложил налоговую льготу сбережениям на долгий срок

Минфин предложил установить льготу по подоходному налогу (налог на доходы физлиц, НФДЛ) в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Речь идет о льготных ставках 13% и 15%. Правительственный законопроект об этом внесен на рассмотрение в Госдуму.

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Как следует из документа, инвестдоход от денег, размещенных на счете по ПДС, будет облагаться налоговыми ставками 13% и 15% в зависимости от годового дохода участника программы, заработанного в ее рамках. На данный момент в отношении этих доходов действует обычная прогрессивная шкала НДФЛ, работающая с этого года. То есть заработанное участником ПДС облагается ставками от 13% до 22%.

По словам начальника отдела департамента финансовой политики Минфина Наталии Каменской, подоходный налог будет взиматься не со всех владельцев ПДС, а только с тех, чей доход по ПДС превысит 30 млн руб., причем только на сумму сверх указанного порога (точно также работает новая прогрессивная шкала налогообложения в целом). Это правило будет работать при соблюдении условий по программе, в частности, срока ПДС.

Как уточнила Каменская, суммы софинансирования от государства, переведенные накопительные пенсии в ПДС, а также взносы, которые начнут перечислять за своих сотрудников работодатели, не будут признаны доходами участника программы при выплатах, то есть фактически не будут подлежать налогообложению.

"Ставка 13-15% относится именно к доходу, который будет получать участник программы совокупно на все эти средства, которые получит в итоге. Плюс у нас есть лимит на вывод из программ и по доходу, который будет выплачиваться участнику программы, если лимит превышает 30 млн руб. Поэтому фактически облагаться будет все, что превышает эту сумму, - это касается личных взносов. Инвестдоход будет облагаться налогом, но с суммы лимита, превышающего 30 млн руб. То, что касается взаимодействия с работодателями, софинансирования и перевода инвестиционных накоплений, не облагается налогом для человека, когда он получает выплату", - пояснила Каменская "РБК Инвестициям" в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI.

Как указала Каменская, предполагается, что со взносов работодателя будет взиматься налог непосредственно в момент внесения средств на ПДС-счет работника.

Программа долгосрочных сбережений работает с 2024 года. Ее главная идея - помочь участникам накопить средства, которые можно будет использовать в будущем. Участники ПДС получат от государства прибавку к накоплениям: взносы софинансируются государством. И взносы, и доходы в ПДС размером до 2,8 млн руб. застрахованы (таким образом, страховка ровно в два раза превышает аналогичную по банковским вкладам). Для участия в программе нужно заключить договор с предпочтительным негосударственным пенсионным фондом. В ПДС может быть и несколько счетов.

Государство будет софинансировать взносы десять лет максимум на 36 тыс. руб. в год (это зависит от среднемесячного дохода участника и суммы взносов). Использовать деньги можно будет через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 лет - для мужчин. Досрочно забирать средства можно только в трудных жизненных ситуациях: для лечения тяжелой болезни или по потере кормильца.