Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по введению ограничений на число банковских карт, выдаваемых на одного человека, в рамках борьбы с мошенничеством в России, а также высказался за введение уголовной ответственности для дропперов (дропов).

Осенью текущего года в России начнет действовать ограничение на количество выпускаемых банковских карт на одного человека. Предполагается, что гражданин сможет получить не более 20 карт и не более пяти – в одном банке. Об этом сообщала газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Инициатива была предложена Центробанком для борьбы с дропперами, на которых мошенники оформляют множество счетов, после чего используют их для вывода незаконных денег.

Я в целом положительно отношусь к данной инициативе, однако тут важно, как будет производиться контроль над количеством карт, оформленных на одного гражданина. Полагаю, банки будут не в восторге от этой идеи, ведь они потеряют какое-то количество клиентов. Сейчас никакие ограничения тут не действуют. Решение о выдаче очередной карты принимают только банки. Поэтому в комплексе с другими мерами, направленными на борьбу с мошенниками, лимит по числу банковских карт для снижения количества дропов будет полезен. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

В настоящее время у одного дроппера в России в среднем имеется более 50 дебетовых карт, подчеркнул эксперт.

«У нас набирается десяток крупных банков, а за один раз банк может выдать сразу две, три или четыре карты. Таким образом, сейчас дроппер буквально за пару дней способен оформить около 30 карт. А если сюда добавить и региональные банковские учреждения, то это будет уже 50 карт у одного дропа», - рассказал специалист.

Вместе с тем Девяткин заявил о необходимости введения уголовной ответственности за передачу третьим лицам дебетовых банковских карт, а также телефонных сим-карт в рамках борьбы с мошенничеством в РФ.

«Аналогичные меры уже действуют в Белоруссии. При их введении дропы, которыми часто являются безработные граждане или студенты, будут понимать, что за продажу, за передачу карт третьим лицам их ждет ответственность. Ужесточение ответственности – это эффективная мера, способная снизить количество дропов. Какая-то часть граждан однозначно задумается о том, стоит ли рисковать своей свободой и своим будущим из-за этих 10-20 тыс. рублей, которые они получат за продажу своих карт», - заключил эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что банки планируют ввести лимит на операции по счетам лиц от 14 до 18 лет в 200 тысяч рублей в месяц.