Силуанов рассказал, на сколько проиндексируют зарплаты бюджетников

Все социальные обязательства бюджета будут выполнены. В частности, речь идет о зарплатах работникам бюджетной сферы.

В этом году их повысят на размер инфляции - 7,6%. Об этом сказал глава российского Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

"Все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. В первую очередь - индексация, оплата труда работников бюджетной сферы на уровень уточненной инфляции, инфляция несколько уточнилась в текущем году",- передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что прогноз по инфляции из расчета декабрь к декабрю - 7,6%.