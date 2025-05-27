Россиянам указали на минусы кредитных каникул

Кредитные каникулы – один из видов реструктуризации долговых обязательств, которые банк предоставляет заемщику в сложной жизненной ситуации, чтобы упростить выплату долга. Однако главное их отличие - в том, что банк обязан предоставить каникулы по требованию заемщика, если тот по закону имеет на это право.

Все другие виды реструктуризаций – это право банка, а не его обязанность, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«По сути, кредитные каникулы - это лишь отсрочка платежа на срок до шести месяцев - как правило, при наличии подтверждения снижения доходов. Банк не вправе применять в этот период штрафные санкции или обращать взыскание на имущество, объект залога», - сказал Мехтиев.

Однако у кредитных каникул есть и минусы для заемщика, отметил специалист. Во-первых, во время отсрочки проценты продолжают начисляться. Во-вторых, общий срок кредита не сокращается, к периоду, отведенному на возврат денег, прибавляется срок кредитных каникул. В-третьих, кредитные каникулы могут быть предоставлены только по займам, не превышающим установленную правительством сумму.

По мнению Мехтиева, обращаться за кредитными каникулами стоит в том случае, если необходимо временно снизить нагрузку на финансы в сложной жизненной ситуации. Главное – вернуться после каникул к графику выплат, что получается не у всех.

«На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью», - признал Мехтиев.

Кредитные каникулы на срок до шести месяцев предоставляются заемщикам, чей доход за последние два месяца снизился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, отмечает эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян. Максимальная сумма кредита, на который можно оформить кредитные каникулы, зависит от типа кредита. Так, в 2025 году по автокредитам она составляет 1,6 млн рублей, по кредитным картам – 150 тысяч рублей, по необеспеченным потребительским кредитам и займам – 450 тысяч рублей. Ипотечные каникулы могут быть доступны для кредитов, не превышающих 3 млн рублей (в большинстве регионов), и 6 млн рублей в Москве. Для участников СВО и мобилизованных ограничений по сумме нет, добавил эксперт.