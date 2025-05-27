На Украине цены на газ достигли максимального уровня за два года

Цены на природный газ на украинском рынке достигли 23 тыс. гривен ($553) за куб. м, что является максимальным уровнем с февраля 2023 года. Об этом сообщило профильное украинское издание ExPro Daily Gas.

Причинами этого аналитики называют существенное преимущество спроса над предложением. В частности, росту цен способствовал уход с рынка "Укрнафты" после решения правительства об обязательной продаже газа компанией по фиксированной цене для бытовых потребителей, а также увеличение спроса как со стороны потребителей, так и со стороны госкомпаний, отмечает издание.

30 апреля цены на природный газ на Украине впервые за год превысили спотовые цены на этот вид топлива в Европе.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом".

ExPro Daily Gas: на Украине цены на газ превысили европейские впервые за год

Остановка транзита повысила потребности в техническом газе для поддержания давления в трубе. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ по высоким рыночным ценам из стран Евросоюза, постоянно наращивая объемы закупок. Однако, по данным на конец марта, запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на рекордно низком уровне - менее 6 млрд куб. м. Из-за дефицита газа отопительный сезон в стране завершился в конце марта, раньше запланированного срока.