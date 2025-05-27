Дума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

Госдума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов. Этот документ обязывает управляющие организации, ТСЖ и ЖСК предоставлять информацию о своей работе.

Отчет должен быть предоставлен в течение первого квартала следующего года и размещен в государственной информационной системе ЖКХ.

Управляющие организации будут обязаны отчитываться с первого квартала 2026 года. Данные будут открытыми и доступными для каждого.

Перечень сведений для отчета будет определять Минстрой России. Он будет одинаковым для всех компаний.

Закон направлен на повышение прозрачности деятельности управляющих компаний. Жители смогут контролировать, на что потрачены их средства.

С 2024 года в Госдуму поступило 1 162 жалобы на работу УК. Обращения касаются ненадлежащего оказания жилищно-коммунальных услуг и отсутствия контроля.

Ранее сообщалось, что с 1 июля тарифы на электроэнергию для россиян повысятся на 12,6%.