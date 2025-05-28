Экономист прогнозирует снижение цен: что подешевеет в России этим летом?

Стоимость ряда товаров в России может существенно упасть уже с начала лета. Об этом заявил экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.ru.

Тимофеев считает, что на формировании цен в России отражаются как глобальные, так и локальные обстоятельства. Он подчеркнул, что на стоимость товаров в России повлияют как улучшение положения страны на мировой арене, так и изменения в таможенных сборах, а также колебания валютных курсов. По его мнению, внутри страны ключевым фактором станут макроэкономические тенденции, такие как инфляция, курс рубля и поведение потребителей.

Специалист отметил, что в скором времени жителей России ожидает снижение цен на продовольственные товары, недвижимость, транспортные средства и электронные устройства. Он объяснил это сезонными факторами, изменениями в законодательстве, наличием складских запасов и снижением спроса. С каждым годом внутренний рынок продуктов питания в России становится все более привлекательным, заявил Тимофеев.

«Ягоды, огурцы и помидоры могут сезонно подешеветь на 8–15% даже при не самых высоких урожаях», — подчеркнул он.

Стоимость яблок может упасть на 15–20%, а бананов и цитрусовых — на 10–15%. Цены на молочную продукцию продолжают снижаться, а стоимость десятка куриных яиц уже опустилась ниже 100 рублей впервые за полтора года, сообщил эксперт.

По мнению экономиста, стоимость квартир от застройщиков может упасть на 15–20%. Кроме того, россияне смогут приобрести автомобили, телевизоры, ноутбуки и смартфоны по более низким ценам. Также из-за низких продаж и перехода на 5G стоимость ноутбуков для конечного потребителя снизится в среднем на 15%. Цена iPhone может упасть на 15–20 тысяч рублей, заключил Тимофеев.