Верховный суд ужесточил списание долгов по кредитам при банкротстве

Верховный суд (ВС) ужесточил подход к списанию непогашенных долгов физлиц в рамках процедуры банкротства. Суд признал обоснованным отказ списать кредиты должника, который за неделю оформил десять потребкредитов на 7,4 миллиона ₽ в восьми банках, но вложил деньги в сетевой маркетинг. Сначала он платил по кредитам, но затем попал под сокращение и инициировал банкротство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению экономколлегии ВС, заёмщик воспользовался задержкой обновления информации в бюро кредитных историй (БКИ), которая составляет три дня. Само по себе оформление займов в короткие сроки «ещё не свидетельствует о недобросовестности», но заёмщик должен сообщить об этом кредитору, отметили в ВС. В этом случае клиент умышленно скрыл информацию о своей долговой нагрузке, а также не раскрыл истинные цели получения средств — он брал потребительские кредиты, но направлял суммы на «развитие бизнеса». Всё это не позволило кредиторам полноценно оценить риски, поэтому нельзя возлагать все негативные последствия на кредитные организации, заключил ВС.

Дело было передано в ВС по просьбе самого банкрота, и отклонение его жалобы стало неожиданностью — это случается лишь в 2% случаев, отмечают эксперты. Они указывают на «прецедентную значимость» решения экономколлегии. Некоторые юристы поддерживает выводы ВС, другие считают подход суда «пробанковским». В целом решение экономколлегии ужесточает подход к списанию долгов и повышает стандарт доказывания для банкротов, резюмируют эксперты.