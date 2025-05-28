В России в текущем году наблюдается рост интереса к вакансиям, где предусмотрена частичная занятость. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Как отмечается, количество откликов на такие предложения за год увеличилось на 87%. Вместе с тем число вакансий возросло лишь на 7%. Уточняется, что популярность вакансий с частичной занятостью демонстрирует рост с 2022 года.

В условиях, когда многие компании временно прекратили набор новых сотрудников, а число вакансий на рынке труда уменьшилось, некоторые организации начали активно использовать практику временного найма, говорится в исследовании.

Подчеркивается, что два года назад привлечение временных работников было необходимо в периоды пиковой активности: во время новогодних распродаж или туристического сезона, когда работодатели активно искали сезонных сотрудников для работы на пляжах, в гостевых домах и гостиницах, а также для уличной торговли и работы в парках. В последнее время значительно увеличилось количество предложений о работе с частичной занятостью для таких профессий, как курьер, официант, повар, бармен, пекарь и продавец-консультант.

Специалисты по подбору персонала отметили, что в последнее время работодатели все чаще предпочитают нанимать курьеров на условиях частичной занятости. В частности, в Омской области количество вакансий для доставщиков увеличилось в четыре раза за год. В Московской области этот показатель вырос в три раза, в Новосибирской области — в 2,9 раза, а в Красноярском крае — в 2,3 раза.