Экономист раскрыла, что можно купить на среднюю пенсию

Пенсионеры тратят половину пенсии на продукты питания, а фиксированный набор товаров и услуг, включающий также расходы на одежду и оплату ЖКУ, «съедает» 98% пенсии россиян, рассказала «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

По данным Росстата на март 2025 года, минимальный продуктовый набор на месяц оценивается в 7,5 тысячи рублей, сообщила Фатхлисламова. В него входят яйца, мясо, рыба, молочные продукты, крупа, овощи, яблоки, печенье и приправы. По словам эксперта, в среднем пенсионер тратит на продукты 12,5 тысячи рублей – половину пенсии.

«Примерный среднедневной рацион пенсионера по набору, который он может себе позволить, должен состоять из буханки ржаного хлеба, пол-литра молока, одного яйца (раз в два дня), 60 г курицы или рыбы, 30 г вермишели или пшена, 45 г творога с 8 г сметаны. Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в три дня, сладости — одну карамельку или печенье за два дня», - перечислила экономист.

В целом на среднюю пенсию, которая, по данным Соцфонда, составляет чуть более 25 тысяч рублей, пенсионер может приобрести 2 кг говядины на кости, столько же рыбы, курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья, подсчитала экономист.

Фиксированный потребительский набор Росстат оценил в марте 2025 года в 24,5 тысячи рублей – это 98% средней пенсии, подчеркнула Фатхлисламова. По ее словам, у пенсионера почти не остается денег на приобретение необходимых лекарственных препаратов и получения платных лечебных услуг, не говоря уже о покупке прочих «излишеств».