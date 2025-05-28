Вэнс оценил влияние прихода Трампа к власти на криптовалюты

С приходом Дональда Трампа в Белый дом у криптоиндустрии появился сильный союзник. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

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«Я здесь сегодня, чтобы громко и ясно заявить - с президентом Трампом у криптоиндустрии наконец-то появился сторонник и союзник в Белом доме», — заявил Вэнс на конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада.

Он добавил, что Белый дом заставить федеральные власти прекратить нападки на криптоиндустрию. По словам Вэнса, в данный момент около 50 миллионов человек в США владеют криптовалютой — по мнению американского вице-президента, вскоре это число может достичь 100 миллионов человек.

До этого сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что готов отдать свой криптокошелек, чтобы бывшая вице-президент Камала Харрис попыталась объяснить, что такое блокчейн.

По его мнению, попытка Харрис объяснить эту технологию стала бы «величайшим словесным салатом» в истории экс-вице-президента.