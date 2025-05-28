Россиянам рассказали, как размещать в банках крупные суммы

Клиентам банков следует помнить о том, что вклады в российских финансовых учреждениях застрахованы, но на сумму не более 1,4 млн рублей, рассказала в беседе с RT специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

Журналисты напомнили, что максимальная сумма возмещения указана в законе о страховании вкладов № 177-ФЗ.

«Если у вас условно имеется 5 млн рублей и вы хотите их разместить в банке, средства следует разбить на части для покрытия страховой суммой», — пояснила Найшева.

Эксперт уточнила, что средства следует разместить в нескольких финансовых учреждениях таким образом, чтобы сумма вклада в каждом не превышала 1,4 млн рублей.

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Вместе с тем, добавила она, в системно значимых организациях можно размещать и более крупные вклады.