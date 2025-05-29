Слухи о скорой заморозке вкладов россиян объяснили

Возникшие в конце 2024 года слухи о скорой заморозке банковских вкладов в Российской Федерации были «блестящим креативом» застройщиков и риэлторских компаний, которые таким образом стремились поддержать падающие продажи недвижимости, заявил в интервью «Ведомостям» банкир Сергей Хотимский.

Необычная идея сработала — в кредитной организации заметили, что люди чаще обычного забирали деньги с банковских вкладов с целью покупки недвижимости, поделился своей точкой зрения он.

Долю такого спроса в указанный период банкир оценил в 10%.

Вместе с тем Хотимский не считает, что застройщиков нужно критиковать за обман покупателей, поскольку в рыночных условиях каждый борется за выживаемость и свои результаты всеми доступными способами. И так как у банков ситуация остается стабильной, а люди приобретали жилье, снимая средства с депозитов со ставкой под 20%, то в итоге все участники рынка остались при своих.

При этом собеседник издания не верит, что ситуация с закрытием вкладом ради покупки недвижимости повторится, поскольку клиенты финансовой организации меняют отношение к информационной повестке.

Будет ли заморозка вкладов в России, рассказал эксперт

Сообщения о заморозке вкладов осенью 2024 года появились на фоне падения курса рубля, вышедшей за пределы прогнозов инфляции, а также роста ключевой ставки ЦБ до рекордного 21%.