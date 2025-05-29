Эксперт рассказал, как не попасть в финансовую яму из-за микрозаймов

Перед обращением за микрозаймом целесообразно рассмотреть возможность получения кредита в банке. Об этом заявил News.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По мнению эксперта, даже при наличии проблем с кредитной историей стоит рассмотреть возможность оформления кредита. Банки могут предложить более привлекательные условия, например, кредит под залог или с поручительством, отметил Щербаченко.

Микрофинансовые организации продолжат пользоваться спросом у заемщиков с испорченной кредитной историей. Гражданам, которые планируют обратиться в МФО, стоит проявить осторожность и тщательно оценить свои возможности по возврату займа, отметил собеседник. В случае сомнений в своей платежеспособности рекомендуется рассмотреть возможность рефинансирования долга через банки, где процентные ставки обычно ниже, подчеркнул он.

Кроме того, стоит оценить возможность получения кредита под залог или с поручительством, даже если у вас есть проблемы с кредитной историей, указал Щербаченко.

Банки «пересаживают» клиентов с кредитов на микрозаймы

Он обратил внимание на то, что в первом квартале 2025 года средний размер микрозайма в России увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, эксперт отметил, что максимальная сумма займа выросла еще больше — на 25%, достигнув 75 тысяч рублей. По его мнению, это указывает на растущую популярность услуг микрофинансовых организаций.