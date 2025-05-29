Россияне положили в банки почти 60 триллионов рублей

Объем средств граждан в банках вплотную приблизился к 60 трлн руб., следует из данных Банка России. Россиян привлекали очень выгодные ставки по вкладам - они таковыми в общем и останутся, но их пик уже однозначно позади.

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Объем средств населения в банках (и на вкладах, и на обычных счетах) к 1 мая составил 59,4 трлн руб., говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2025 года". Причем поток рос: апрельские показатели выше мартовских на 2,8%, или 1,6 трлн руб. В марте прирост был ниже: 0,8%, или 0,5 трлн руб., следует из данных ЦБ. Как поясняют в Банке России, прирост в том числе связан с индексацией социальных платежей с 1 апреля и более ранней выплатой детских пособий и пенсий (ее перенесли на конец апреля из-за майских праздников).

"В результате остатки на рублевых текущих счетах существенно выросли (+0,9 трлн руб., +6,4%), тогда как увеличение средств на срочных вкладах в рублях сопоставимо с мартом (+0,6 трлн руб., +1,6%). Максимальные ставки по вкладам постепенно снижаются", - констатируют в Банке России.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках с наибольшим объемом депозитов к середине мая составила 19,52%. В целом показатель медленно, но верно снижается с февраля, а пик так называемого "времени вкладчика" пришелся на середину декабря 2024 года. Тогда средняя максимальная ставка по новым вкладам находилась на уровне 22,28% годовых.

"Сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки (с осени находится на рекордно высоком уровне 21%. - "РГ"). Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Рынок уже реагирует на эти "красные флаги": доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, а тренд на снижение ставок усиливается", - поясняет руководитель департамента сбережений и зачислений банка ВТБ Дмитрий Володин.

Очевидно, что в текущих условиях быстрым снижение ключевой ставки, когда оно начнется, не будет. Соответственно, проценты по вновь открываемым вкладам еще долго будут оставаться привлекательными для большинства. Так, в ВТБ прогнозировали, что к концу 2025 года объем средств граждан в банках составит уже 65 трлн руб., а двузначные ставки по вкладам могут сохраниться и до рубежа 2026-2027 годов.