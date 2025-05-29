Аналитик назвал ключевой фактор растущей просрочки по кредиткам

Стремительное увеличение задолженности по кредитным картам связано с тем, что в условиях снижения реальных доходов населения и роста цен граждане вынуждены тратить больше средств на повседневные нужды. Об этом заявил News.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Отмечается, что это не дает им возможности своевременно осуществлять платежи. Как указывает специалист, после окончания льготного периода сумма к возврату значительно увеличивается из-за начисления процентов.

По словам Расторгуева, ключевой причиной стремительного роста просрочки является резкое увеличение повседневных расходов при стагнации или снижении реальных доходов населения.

«Люди продолжают пользоваться кредитками, чтобы "заткнуть дыры" в бюджете — оплатить ЖКХ, продукты, детские кружки. Но при этом не имеют ресурса вовремя закрывать задолженность. Как только заканчивается льготный период, сумма к возврату резко возрастает за счет процентов, и этот снежный ком быстро превращается в просрочку», — пояснил собеседник.

Специалист отметил, что финансовые организации усилили проверку кредитоспособности заемщиков и ужесточили условия выдачи кредитов. В частности, они сокращают лимиты и отменяют беспроцентные периоды по новым операциям. В итоге те, кто рассчитывал на один график выплат, сталкиваются с совершенно другим, что приводит к новым убыткам, констатировал Расторгуев.

Ранее сообщалось, что, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в первом квартале 2025 года составил 110 млрд рублей. Это на 70% больше, чем шесть месяцев назад.