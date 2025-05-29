Под гнетом карточного долга: просрочка по кредиткам достигла 110 млрд рублей

Похоже, «золотой век» кредитных карт, с их постоянно растущими лимитами и другими проявлениями безудержной щедрости со стороны банков, уходит в прошлое. Только за последние полгода уровень просроченной задолженности на этом рынке подскочил почти на 70%. Сейчас, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сумма достигает 110 млрд рублей. И дело не только во внушительной сумме, но и в разного рода рисках, которые эта ситуация несет российским заемщикам и банкам.

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По информации ОКБ, средние ставки по кредиткам составляют сегодня 27%. При этом в них не учитываются дополнительные платежи, например, за открытие и использование карты. В итоге полная стоимость займа оказывается зачастую выше 50%. Понятно, что люди стремятся уложиться в грейс-период (беспроцентный), составляющий обычно около трех месяцев. Но это им не всегда удается, поскольку по итогам совершенных в течение льготного срока покупок (во многих случаях спонтанных) зачастую формируется слишком большая задолженность.

Помимо того, что в глазах многих заемщиков кредитные карты утрачивают прежнюю функциональность и привлекательность, они становятся всё менее выгодными для самих банков. Прежде всего, из-за сверхвысокой ключевой ставки в 21%. Ведь получается, что, если человек укладывается в грейс-период, он ничего не платит финорганизации за использование заемных средств, которые, конечно же, не из воздуха берутся. Это вынуждает банк прибегать к всевозможным точечным уловкам, в частности, сокращать кредитные лимиты (максимальную сумму займа) и беспроцентные периоды.

В идеале кредитки должны облегчать людям жизнь, поскольку обладают рядом очевидных преимуществ по сравнению с теми же кредитами наличными, которые резко подорожали вслед за ростом ставки. И до недавних пор этот инструмент позволял россиянам придерживаться потребительской модели поведения на фоне ускоряющейся инфляции. Благодаря грейс-периодам в 100-120 дней заемщики могли безболезненно вкладываться в дорогостоящие товары, например, в премиальные смартфоны или бытовую технику, постепенно возвращая банку деньги за счет зарплаты. Кроме того, «пластик», используемый в основном для текущих нужд, давал возможность сохранять и приумножать средства на рублевых депозитах. Но сегодня ситуация стремительно меняется в худшую сторону.

«Да, люди продолжают пользоваться кредитками для оплаты повседневных расходов, включая продукты, коммунальные услуги, медицину и образование, - говорит ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. – Но при этом их реальные доходы стагнируют или даже снижаются, а инфляция и рост цен на услуги создают постоянный дефицит в семейных бюджетах. В итоге карта становится не инструментом планирования, а способом выживания, причем закрывать задолженность по ней зачастую просто нечем».

Сумма просрочки в 110 млрд рублей выглядит тревожно, но пока не критично для банковской системы в целом. Это сопоставимо с объёмами проблемной задолженности по потребкредитам в отдельные периоды 2022-2023 годов. Однако темпы роста — почти 70% за полгода — наводят на мысль, что накопительный эффект может оказаться разрушительным, особенно если макроэкономическая ситуация ухудшится, рассуждает Расторгуев.

По его словам, основные риски для заёмщиков — это попадание в долговую спираль и ухудшение кредитной истории. Люди, не способные внести даже минимальный платёж, быстро теряют доступ к другим видам заимствований. При этом банки, в попытке сохранить доходность, ужесточают условия, в частности, урезают кредитные лимиты. В такой модели добросовестные заёмщики вынуждены платить за рост рисков со стороны остальных клиентов.

«С точки зрения стабильности банковской системы и рынка потребительского кредитования просрочка в 110 млрд рублей – величина не такая существенная, - говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Но тут важен не столько объем, сколько скорость увеличения: 70% за полгода – это очень быстро. Я бы отметил некую психологическую составляющую проблемы: поскольку грейс-период достаточно большой, это создает у людей иллюзию безграничной покупательской свободы, отключает все тормоза при совершении трат. я при оплате с дебетовых карт, по QR-коду или через систему быстрых платежей. Когда человек расплачивается наличными, его мозг фиксирует, сколько уходит денег. А в случае с безналичными, электронными платежами этот контроль достаточно серьезно ослаблен».

Кредитка – классическое воплощение такого поведения, она нивелирует платежную дисциплину и подталкивает граждан к дополнительным, а главное, плохо контролируемым расходам. В итоге, резюмирует Масленников, в стране начинает достаточно серьезно подрастать статистика личных банкротств; россияне, переоценивающие свои финансовые возможности и льготные условия по кредитным картам, сами залезают в долговую кабалу.