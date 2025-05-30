В России заработали новые правила переводов

Лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия банковского счета заработал в России с 30 мая. Соответствующий закон был принят в мае 2024 года, в нем был прописан срок вступления в силу с отсрочкой в один год.

Новая норма не затронет клиентов банков и переводов ими денег со своих счетов.

Речь идет о переводе средств без открытия счета, в том числе с помощью электронных кошельков, осуществляемом при упрощенной идентификации. Ранее такие переводы не ограничивались по сумме. Это не соответствовало международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, предписывающими применять стандартные меры проверки клиента при совершении операций на сумму, превышающую пороговое значение.