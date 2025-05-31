Эксперты рассказали, какие льготы могут получить российские отцы

Сегодня в российском законодательстве большинство льгот предусмотрены для многодетных семей, без разделения на матерей и отцов.

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Но, ранее, напомним, президент Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассмотреть введение льгот для многодетных отцов.

"В настоящее время статус многодетной семьи присваивается при наличии трех и более несовершеннолетних детей, при этом форма семьи (полная, неполная, с одним отцом, с одной матерью) не имеет принципиального значения для получения базовых льгот. "Что касается конкретных мер поддержки, то многодетные семьи имеют право на целый ряд льгот: от скидок на ЖКХ и налоговых вычетов до первоочередного предоставления земельных участков и специальных условий ипотечного кредитования", - напоминает депутат Госдумы Никита Чаплин.

Особо стоит отметить ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, которые в большинстве регионов составляют величину прожиточного минимума ребенка.

Никита Чаплин также подчеркивает:

"Получение семьей льгот никак не отменяет обязанности второго родителя выплачивать алименты на содержание детей. Это совершенно разные правовые механизмы, и они действуют параллельно", - говорит депутат.

Касательно инициативы президента, парламентарий отмечает:

"Предложение Владимира Путина проработать дополнительные меры поддержки именно для многодетных отцов - это важный шаг в признании их роли в воспитании детей. Особенно актуально это для случаев, когда отец один воспитывает троих и более детей".

По словам депутата, в ближайшее время в Комитете по бюджету и налогам будет детально рассматриваться этот вопрос, чтобы выработать оптимальные механизмы поддержки.

Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев добавляет:

"На практике большинство действующих мер поддержки адресованы именно семье как единому субъекту, а не индивидуально отцу или матери. Однако при всей формальной универсальности подхода есть правовые различия, проявляющиеся в вопросах назначения пенсий, получения статуса многодетного и взаимодействия с системой алиментных обязательств".

Согласно сложившейся практике, женщина приобретает статус многодетной матери автоматически при рождении третьего ребёнка. У мужчины ситуация иная: он должен подтвердить, что не менее трёх детей проживают совместно с ним. Это требование особенно значимо в случае, если отец воспитывает детей один после развода или смерти супруги. Если, к примеру, у мужчины четверо детей от разных браков, но совместно с ним проживают только двое, формального права на статус многодетного отца у него нет. И напротив, если трое детей проживают с ним, он может рассчитывать на оформление этого статуса и, соответственно, на соответствующие льготы. Этот вопрос нужно законодательно урегулировать.

"Особого внимания заслуживает вопрос пенсионного обеспечения. Женщины, родившие и воспитавшие трёх и более детей, обладают правом досрочного выхода на пенсию. Это связано с учётом страхового стажа за период ухода за ребёнком, который засчитывается при назначении пенсии по старости. В отношении мужчин такое регулирование пока не действует, и президентская инициатива, по сути, направлена на устранение данного пробела", - подчеркивает юрист.

И констатирует: расширение льготного режима для многодетных отцов затрагивает комплекс норм о статусе, пенсионном обеспечении и семейных обязанностях. Реализация требует точной корректировки действующих нормативных актов с учётом того, что основное бремя по самому подтверждению статуса, как правило, ложится на отца.