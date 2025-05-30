В России рухнула выдача автокредитов

В РФ сумма выданных в январе-апреле автокредитов сократилась на 55,5%
Автокредитов в январе-апреле 2025 года было выдано на сумму 337 млрд руб. - на 55,5% меньше, чем за аналогичным период прошлого года (в 2024 году - 758,1 млрд руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По информации НБКИ, наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-апреле 2025 года был отмечен в Москве (32,5 млрд руб.), Московской области (28,1 млрд руб.), Санкт-Петербурге (18,9 млрд руб.), Краснодарском крае (17,5 млрд руб.) и Республике Татарстан (16,5 млрд руб.).
При этом среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов в январе-апреле 2025 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ростовская (-61,3%), Новосибирская (-58,4%) и Кемеровская (-57,5%) области, а также Санкт-Петербург (-56,3%), Московская область (-56%) и Москва (-55,9%). В свою очередь, наименее существенное сокращение объемов в топ-20 регионов зафиксировано в Оренбургской (-40,7%) и Самарской (-44,7%) областях, Пермском крае (-45%), а также в Нижегородской (-45,1%) и Волгоградской (-49,2%) областях.
"Падение выдачи автокредитов в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. В текущем году тенденция по сокращению выдачи автокредитов продолжилась. Помимо упомянутых причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.