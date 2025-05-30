На покупки в рассрочку установят лимит

С 1 апреля 2026 года может вступить в силу лимит на покупки по схеме «покупай сейчас — плати потом» (BNPL). Максимальная сумма таких покупок без передачи данных в бюро кредитных историй составит 50 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный ко второму чтению.

BNPL-сервисы, такие как «Долями», «Сплит», «Плати частями», активно развиваются банками и маркетплейсами. В отличие от классического кредита, для их использования не требуется паспорт и не оформляется договор займа — часто достаточно номера телефона.

ЦБ с 2022 года добивается регулирования этого рынка. Новый закон вводит требования к участникам: создание специального реестра операторов рассрочки, минимальный капитал 5 млн рублей, отчётность в ЦБ. Также запрещается брать плату за саму услугу рассрочки.

Документ предусматривает поэтапное вступление норм в силу:

с 1 декабря 2025 года — общие требования и правила договоров; с 1 апреля 2026 года — лимит в 50 тысяч и работа с БКИ; с 2027 года — обязательная отчётность в ЦБ и сокращение максимального срока рассрочки до четырёх месяцев.

Регулятор надеется, что новые правила снизят долговую нагрузку на потребителей и сделают рынок более прозрачным.