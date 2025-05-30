Что делать россиянам с запасами долларов старого образца

В настоящее время официальных запретов на использование долларов старого образца нет, однако существует определенная дискриминация.

Объясняется это тем, что старые купюры значительно проще подделать, поэтому обменные пункты проявляют осторожность и опасаются фальшивомонетчиков, сообщает ИА DEITA.RU.

В обменных пунктах по всему миру предпочтение отдается новым долларам. Их легко отличить: на банкнотах изображен бывший президент США, а посередине проходит заметная синяя полоса. До недавнего времени проблем с использованием старых долларов практически не возникало.

Летом прошлого года российские туристы столкнулись с тем, что во многих популярных местах отдыха перестали принимать купюры старого образца. При этом в каждой стране, магазине или обменнике существовали свои критерии определения «старых» долларов.

Тем не менее, у многих россиян сбережения хранятся именно в валюте старого образца, пишет «Комсомольская правда». Избавиться от таких купюр несложно — их можно сдать в любой российский банк. Банки примут их с удовольствием, возможно, по не самым выгодным курсам, но всё равно это лучше, чем держать деньги дома под подушкой.

Со временем продавать такие купюры за границей станет все сложнее. Даже новые доллары скоро устареют: Федеральная резервная система США планирует постепенно обновить почти весь банкнотный ряд с 2026 по 2034 год, за исключением купюры в один доллар.