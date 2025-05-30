Ограничения на снятие наличных через банкомат вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут касаться лишь тех случаев, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников.

Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

"Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что в апреле закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества.

"Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тыс. рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения", - отметил регулятор.

За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте.

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Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных, добавили в ЦБ. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделение обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.