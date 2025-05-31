В Госдуме напомнили об изменениях выплат пенсий в июне

Газета.Ruиещё 1

В июне 2025 года пенсионные выплаты в России будут перечислены раньше обычного из-за Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

В Госдуме напомнили об изменениях выплат пенсий в июне
© РИА Новости

Он пояснил, что 12 июня выпадает на нерабочий день, поэтому график зачисления пенсий будет скорректирован. Чтобы избежать задержек, Социальный фонд России заранее переведет деньги тем, кто обычно получает выплаты с 12 по 15-е число. Средства поступят уже 10 или 11 июня.

Речь идет о стандартных выплатах по линии обязательного пенсионного страхования. Как отметил парламентарий, такое решение принято для того, чтобы граждане успели получить средства до праздничных выходных и не сталкивались с задержками.

Дополнительно депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин говорил, что в начале июня будет произведен перерасчет пенсий для нескольких категорий: инвалидов I группы, работающих пенсионеров и тех, кто достиг 80 лет. Он подчеркнул, что перерасчет пройдет автоматически — подавать заявление не потребуется.

По словам Чаплина, такие меры направлены на поддержку граждан, внесших значительный вклад в развитие страны.

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