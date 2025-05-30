Россиянам напомнили о штрафе за отсутствие временной регистрации

Россиянам, которые переехали в другой регион и арендовали там квартиру, но не оформили временную регистрацию, грозит штраф. Об этом напомнили в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

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Так, если с момента переезда прошло больше трех месяцев, то в Москве и Санкт-Петербурге придется оплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В остальных регионах эта сумма равняется 2-3 тысячам рублей.

"Кроме того, без прописки невозможно получить статус многодетной семьи, оформить пенсию или встать на учет в центр занятости", - добавили эксперты.

Для того, чтобы оформить временную регистрацию, нужно подать документы в МФЦ, отдел УФМС или в личном кабинете на "Госуслугах". Для этого понадобится паспорт или другой документ, подтверждающий личность, документ-основание для проживания в жилом помещении (к примеру, договор аренды), заявление на временную регистрацию и согласие собственника жилья (если у него не получится прийти, можно заверить документ у нотариуса).

Если срок аренды не превышает 90 дней, то арендодатель не обязан оформлять временную регистрацию. Однако с 91-го дня сделать это нужно, иначе он так же может получить штраф: в Москве и Санкт-Петербурге - от 5 до 7 тысяч рублей, а в других городах - от 2 до 5 тысяч рублей.

При этом штрафовать за проживание без временной регистрации не будут в том случае, если человек арендует жилье у близких родственников или в том же регионе, в котором у него есть постоянная прописка.