Названа цена хорошей черной икры в России

Стоимость качественной черной икры в России начинается от 4,6 тыс. рублей за банку весом 50 г. Об этом заявила Мария Смутная, сооснователь Beluga Farm.

Как уточнила собеседница, черная икра в России — символ роскоши и гостеприимства. Высокая стоимость обусловлена выращиванием осетров: рыба созревает медленно (8-10 лет для осетра, 16-18 для белуги), что требует многолетних инвестиций, содержанием стада (регулярное кормление и уход, особенно в регионах с мягким климатом, например, в Астраханской области).

Также высокая стоимость объясняется сертификацией и контролем качества (лабораторные анализы, транспортировка и хранение, так как икра чувствительна к условиям), методами получения, заявила собеседница. По ее словам, традиционный способ (забой рыбы) дает насыщенный вкус, современный (прижизненный сцеживание) — экологичнее.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России было вынесено около 2 тыс. судебных решений по делам о нарушениях правил рыболовства. Александр Хаминский, юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области отметил, что с 2021 года в России действует принцип бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования.

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Это означает, что любой гражданин может свободно ловить рыбу в государственных и муниципальных водных объектах без необходимости получения разрешения или оплаты, добавил специалист. Среди важных ограничений, которые действуют в России, — варварские методы ловли (взрывчатка, химикаты, электроудочки, сети) и вылов более 5 килограммов на человека, отметил Хаминский.