Знают ли россияне о возможности перерасчета за ЖКУ

Большинство россиян не знают о возможности перерасчета за ЖКУ при отсутствии жильцов. Об этом сообщают «Финансы Mail» со ссылкой на собственное исследование.

38% не осведомлены о такой возможности, 27% что-то слышали, но не пользовались данной возможностью. 17% осведомлены о том, что компания может провести перерасчет, 15% — что это возможно самостоятельно. 5% затруднились ответить.

3% постоянно оформляют перерасчет на время отсутствия, 13% — только при длительном отсутствии. 40% не делают перерасчет из-за незначительной экономии, 35% затруднились ответить. 9% считают процесс сложным и затратным, хотя экономия, по их словам, важна.

45% сочли сумму перерасчета значимой для бюджета, 6% — нет, 28% затруднились ответить. Опрос проводился с 1 по 5 мая 2025 года среди более 5 тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, что информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале «Госуслуги», в ГИС ЖКХ, а также по запросу в управляющую компанию или ТСЖ.