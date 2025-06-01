Траты россиян на игрушки перед Днем защиты детей выросли за год на 50%

Россияне в преддверии Дня защиты детей потратили на детские игрушки на маркетплейсах более 7,58 млрд рублей, это на 50% больше, чем в мае 2024 года.

Средняя стоимость подарков, которые выбирают родители, составляет от 300 рублей до 2 тысяч, говорится в исследовании Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"), имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Продажи игрушек на маркетплейсах в мае выросли на 20% по сравнению с апрелем текущего года. За последний месяц весны россияне потратили на них более 7,58 млрд рублей, что на 50% больше, чем в мае 2024 года. <…> Чаще всего родители останавливают выбор на недорогих подарках. Средние чеки колеблются от 300 рублей (за такую цену часто приобретают игрушки "антистресс") до 2 тыс. рублей (радиоуправляемые игрушки)", - указывается в исследовании. Аналитики изучили продажи на маркетплейсах в мае 2025 года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года.

По словам аналитика Moneyplace Анастасии Романовой, в топе продаж этой весной: настольная игра "крестики-нолики", водные пистолеты, развивающие "игрушки-шуршалки" для малышей, глина для лепки, мыльные пузыри, развивающая шнуровка, мягкие игрушки с лицами пупсов, наборы для выращивания травы ("травянчик"), магнитная рыбалка, "резиночка" для прыжков, калейдоскоп, пружинка-радуга, мягкая игрушка капибара и заводная игрушка "цыпленок".

Единичными заказами стали дорогие презенты стоимостью более 20 тыс. рублей.

"Это радиоуправляемые машины и экскаваторы, которые нужно собирать самостоятельно при содействии взрослых. Среди самых дорогих игрушек в мае также деревянные кухни (11 690 рублей), конструкторы Lego (10 239 рублей) и большие парковки для машин (8 837 рублей)", - отметила Романова.

Кроме того, аналитики отмечают резкий рост в мае продаж отдельных игрушек, которые не так давно появились на российском рынке.

"Хотя их доля в продажах по сравнению с другими пока еще остается небольшой. Это плюшевые фигурки и брелоки Labubu по средней стоимости 410 рублей: всего с начала этого года их купили 691 штуку, из них 407 было приобретено в мае. А также игрушки Fuggler в среднем за 2 110 рублей: за эту весну было продано 229 таких игрушек, из них 144 покупки приходится на май. Рекордный рост продаж демонстрируют блокноты-румбоксы, пик продаж которых приходится на апрель: продано 32 144 штуки, тогда как в марте - всего 197 штук", - говорится в исследовании.

Спрос на детское питание и товары для младенцев в мае сократился на 18%, при этом их средняя стоимость выросла только на 1%, добавила аналитик "Контур. Маркета" Ксения Корзан.