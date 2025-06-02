Для ряда россиян хотят ввести дополнительный оплачиваемый отпуск

В России предлагают ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей. Соответствующий законопроект сегодня внесут в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

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Речь идет о россиянах, у которых есть трое и более детей. Отпуск предлагают предоставлять в удобное для работника время с возможностью присоединения к ежегодному основному отпуску. Перенос дней на следующий рабочий год не допускается.

Инициатива должна поддержать многодетные семьи, которые внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.

Также депутаты напомнили, что внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не превышает трех-четырех МРОТ, и предложили установить поэтапное списание ипотеки в зависимости от числа детей в семье. Наконец, они предлагают запустить госпрограмму строительства жилья молодым семьям с детьми.

Семейная ипотека продолжает оставаться самой массовой из оставшихся в России льготных госпрограмм, а с апреля 2025 года в отдельных регионах появилась возможность купить по программе жилье на вторичном рынке, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.