Соцфонд разъяснил порядок выплат пенсий в июне

Пенсионеры, у которых дата выплаты пенсии приходится на 12–15 июня, получат деньги заранее, до начала праздников, рассказали ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

В 2025 году по случаю празднования Дня России будет четыре выходных дня подряд — с 12 по 15 июня.

«В связи с длинными выходными в июне, приуроченными к празднованию Дня России, часть пенсионеров заранее получит пенсию. Если дата ее выплаты приходится на период с 12 по 15 июня, средства будут перечислены до праздничных выходных», — сообщили в Соцфонде.

В каждом регионе сроки досрочной доставки пенсий будут определены с учетом местных графиков работы банков и почты, уточнили в ведомстве.

Досрочное перечисление выплат распространяется на все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Дополнительные выплаты, которые пенсионеры получают вместе с пенсией, также будут перечислены заранее. Никаких заявлений для этого не потребуется, средства поступят автоматически.

В Соцфонде напомнили, что уточнить информацию о доставке выплат можно в отделениях банков и «Почты России».

Если денег до пенсии или зарплаты не всегда хватает, решением может стать микрозайм.