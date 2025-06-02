Как избежать финансовых потерь: советы по инвестициям от эксперта

Существуют определенные виды инвестиций, которые могут стать причиной убытков. В частности, рискованными считаются вложения в стартапы и проекты, которые обещают быстрый доход, заявила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

Эксперт рекомендует проявлять осторожность в отношении предложений, которые обещают высокую доходность от инвестиций в кратчайшие сроки. Они могут быть частью мошеннической схемы, которая может привести к потере денежных средств, отметила собеседница.

По словам Ермиловой, инвестиции в стартапы — это еще один вид рискованных вложений. В сети есть платформы, где начинающие предприниматели могут привлекать инвестиции и искать возможности для финансирования. Однако тем, кто рассматривает возможность инвестирования в стартапы, следует помнить, что доход не гарантирован, подчеркнула эксперт.

Подобные проекты требуют глубокого изучения и оценки их результативности. Нередко стартапы оказываются нерентабельными и терпят крах, не успев принести инвесторам прибыль, указала Ермилова. Инвестирование в товарное дело также сопряжено с определенными рисками. Если не удастся правильно определить стоимость товара и оценить уровень спроса, то товар не будет продаваться, и вложения не принесут прибыли, резюмировала специалист.