В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала ещё на 1 млн рублей за рождение первого ребёнка до достижения женщиной 24 лет.

Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на 1 млн рублей в случае рождения первого ребёнка до достижения женщиной 24 лет», — говорится в обращении.

Лантратова напомнила о заявлениях российского лидера Владимира Путина на заседании Госсовета в конце 2024 года о необходимости поощрения раннего материнства среди россиянок, поскольку сейчас средний возраст рождения первого ребёнка составляет 28—29 лет.

По словам депутата, поддержка россиян, решивших родить ребёнка в более раннем возрасте, окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в стране, поскольку может увеличить вероятность рождения последующих детей и снизить риски осложнений при беременности и родах.

Лантратова также высказала предположение, что реализация инициативы поможет дополнительно поддержать молодые семьи и сделать программу материнского капитала более адресной. Кроме того, по её мнению, данная мера поможет потенциально сломить тренд на отложенное родительство.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала дать право самим семьям распоряжаться маткапиталом.