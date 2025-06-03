В Госдуме предложили отменить пенсии для части граждан

В Госдуме предложили отменить пенсии для мигрантов
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об отмене социальных пенсий для иностранных граждан.
По мнению авторов инициативы, это позволит перенаправить бюджетные средства на поддержку российских пенсионеров, которые десятилетиями вносили вклад в развитие страны.
«С какой стати мы должны платить социальные пенсии мигрантам? Они что, работали на благо России, восстанавливали страну, вкладывались в экономику?", - заявил Слуцкий.
Он добавил, что "это делал русский человек, а иностранцы приезжают на все готовое и даже паразитируют на нашей социальной системе».
Глава ЛДПР подчеркнул, что российские пенсионеры получают в среднем чуть больше 15 тысяч рублей. В то же время мигранты имеют право на аналогичные выплаты без существенного вклада в экономику.
Малофеев выступил за отмену пенсий для родившихся после 1995 года
Парламентарий назвал текущую систему «аттракционом невиданной щедрости» и предложил перераспределить средства в пользу граждан РФ.