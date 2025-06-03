Россияне получат доступ к японскому фондовому рынку

«Финам» откроет доступ к японскому фондовому рынку уже летом
Брокерская компания «Финам» в течение ближайших трёх месяцев планирует предоставить российским квалифицированным инвесторам доступ к торговле японскими акциями, сообщил РБК директор по международному бизнесу компании Алексей Бербеницкий.
Среди доступных бумаг — акции крупнейших японских компаний, таких как Toyota и Sony.
«Думаю, мы сможем открыть доступ уже летом. У нас есть опыт подключения новых рынков, так что это не займет много времени», — отметил он.
Токийская фондовая биржа (TSE), пятая в мире по капитализации, оценивается примерно в $6,3 трлн по состоянию на апрель 2025 года. Среди «голубых фишек» — бумаги Honda, Mazda, Nintendo, Nikon и других технологичных компаний.
После начала СВО и санкционного давления, доступ частных российских инвесторов к зарубежным рынкам значительно сузился. Особенно пострадали активы, проходившие через НРД. В этих условиях расширение доступа к азиатским рынкам стало одним из приоритетов для брокеров.
По словам Бербеницкого, интерес к торгам на азиатских площадках особенно высок у клиентов из восточных регионов России — Новосибирска, Владивостока и других городов, где торговля по московскому времени неудобна. Ранее «Финам» уже открыл доступ к китайским и гонконгским рынкам.
Также в планах компании — выход на рынки Южной Кореи, Вьетнама и ОАЭ.
«Японский рынок более либерален и независим от госрегуляторов, особенно по сравнению с китайским. Его модель ближе к американской», — отметил топ-менеджер.
Другие крупные российские брокеры пока не планируют выход на японский рынок. Вместе с тем на Московской бирже уже доступны инструменты, позволяющие зарабатывать на колебаниях японских индексов.