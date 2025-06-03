Названы самые популярные схемы обмана россиян летом

Летом мошенники обманывают россиян с выплатами и предложением подработки. Самые популярные схемы обмана назвали эксперты платформы «Мошеловка» Общероссийского Народного фронта (ОНФ), их слова приводит РИА Новости.

Часто злоумышленники рассылают сообщения о «специальных выплатах» семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы, и предлагают оформить их на поддельных сайтах. Бывают также случаи с фейковой подработкой — в интернете продвигают вакансии с высокой зарплатой без опыта, но для работы жертве нужно открыть счет в банке или передать данные своей учетной записи якобы для начисления зарплаты.

Случаются также романтические аферы: мошенники создают профили на сайтах знакомств, втираются в доверие и просят деньги на билеты, лечение или для решения проблем в бизнесе. Наконец, злоумышленники создают фальшивые объявления об аренде велосипедов/самокатов и просят предоплату за их бронирование или же создают поддельные сайты детских лагерей, завлекают красивыми фотографиями и выгодными условиями и собирают предоплату с доверчивых граждан.

Также можно столкнуться с поддельными QR-кодах в парках, которые ведут на фишинговые сайты. Сканировать коды необходимо только через защищенные приложения, напомнили эксперты.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил правоприостанавливать денежные переводы граждан. Если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, ее могут приостанавливать на срок до десяти дней.